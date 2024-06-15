Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня в Балаханы

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Балаханы 18-летнего парня.
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Там отметили, что 14 июня в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в Сабунчинском районе Баку Рашида Иманова, 2006 года рождения.
В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Рагим Асадов, 2006 года рождения, совершил умышленное убийство Р.Иманова, нанеся ему ножевое ранение во время спора в поселке Балаханы.
По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Р.Асадов задержан в качестве подозреваемого.