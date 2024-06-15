О нас

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня в Балаханы

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня в Балаханы В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Балаханы 18-летнего парня.
Происшествия
15 июня 2024 г. 08:53
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня в Балаханы

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Балаханы 18-летнего парня.

Об этом Report сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что 14 июня в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в Сабунчинском районе Баку Рашида Иманова, 2006 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Рагим Асадов, 2006 года рождения, совершил умышленное убийство Р.Иманова, нанеся ему ножевое ранение во время спора в поселке Балаханы.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Р.Асадов задержан в качестве подозреваемого.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabunçu rayon prokurorluğunda Balaxanıdakı qətllə bağlı cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

В Тертере задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины
В Тертере задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины
15 июня 2024 г. 09:04
В Гёйгёле произошло ДТП, есть пострадавшие
В Гёйгёле произошло ДТП, есть пострадавшие
15 июня 2024 г. 08:14
В Баку 28-летний парень пострадал в ДТП
В Баку 28-летний парень пострадал в ДТП
15 июня 2024 г. 07:09
В Сабаильском районе Баку 33-летнего мужчину сбил автомобиль
В Сабаильском районе Баку 33-летнего мужчину сбил автомобиль
15 июня 2024 г. 05:48
При столкновении автомобилей в Бинагади пострадал один человек
При столкновении автомобилей в Бинагади пострадал один человек
15 июня 2024 г. 04:17
В Геранбое упавшее дерево оставило село без интернета
ФотоВ Геранбое упавшее дерево оставило село без интернета
15 июня 2024 г. 01:35
Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Сабунчинском районе Баку
Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Сабунчинском районе Баку
15 июня 2024 г. 00:51
В Сабирабадском районе произошло ДТП, пострадали два человека
В Сабирабадском районе произошло ДТП, пострадали два человека
14 июня 2024 г. 22:48
В Тертере разыскивается подозреваемый в убийстве 32-летнего мужчины
В Тертере разыскивается подозреваемый в убийстве 32-летнего мужчины
14 июня 2024 г. 22:13
Проливные дожди в Кюрдамирском районе парализовали движение транспорта
ФотоПроливные дожди в Кюрдамирском районе парализовали движение транспорта
14 июня 2024 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi