Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня в Балаханы

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Балаханы 18-летнего парня.

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Балаханы 18-летнего парня.

Об этом Report сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что 14 июня в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в Сабунчинском районе Баку Рашида Иманова, 2006 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Рагим Асадов, 2006 года рождения, совершил умышленное убийство Р.Иманова, нанеся ему ножевое ранение во время спора в поселке Балаханы.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Р.Асадов задержан в качестве подозреваемого.