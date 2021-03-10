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Возбуждено уголовное дело по факту суицида школьниц в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту суицида школьниц в Баку Инцидент произошел накануне в поселке Локбатан Гарадагского района
Происшествия
10 марта 2021 г. 09:38
Возбуждено уголовное дело по факту суицида школьниц в Баку
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Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства учащихся в Баку.

По информации Report, в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Инцидент произошел накануне в поселке Локбатан Гарадагского района.

Две школьницы - Гулиева Матанат Эльшан гызы, 2005 года рождения, и Самедова Афруз Рафик гызы, 2004 года рождения, покончили с собой, сбросившись с крыши девятиэтажного дома.

Сообщается, что девочки учились в одном классе на Абшероне и были подругами.

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Версия на азербайджанском языке Şagirdlərin intiharını Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi araşdıracaq - YENİLƏNİB

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