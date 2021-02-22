Возбуждено уголовное дело по факту суицида 20-летней девушки в Баку

В Баку возбуждено уголовное дело по факту самоубийства 20-летней Севиль Атакишиевой.

В Баку возбуждено уголовное дело по факту самоубийства 20-летней Севиль Атакишиевой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что по факту самоубийства С.Атакишиевой, которая 21 февраля около 20 часов сбросилась с 20-го этажа новостройки на территории Хатаинского района столицы, прокуратурой Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

"В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в Генпрокуратуре.