Возбуждено уголовное дело по факту сноса частного дома в Ясамальском районе

Прокуратурой Ясамальского района проведено расследование на основании поступившей информации о незаконном сносе частного дома должностными лицами МТК "İbrahim-Q".

Прокуратурой Ясамальского района проведено расследование на основании поступившей информации о незаконном сносе частного дома должностными лицами МТК "İbrahim-Q".

Об этом Report сообщили в прокуратуре.

По итогам расследования были выявлены обоснованные подозрения в причинении гражданке Афат Гулиевой материального ущерба в крупном размере в результате полного сноса без ее согласия принадлежащего ей дома, расположенного по улице Алибея Гусейнзаде.

По данному факту в районной прокуратуре проводится предварительное расследование, в отношении должностных лиц кооператива возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом с причинением ущерба в крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями" Уголовного кодекса.