Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего ГПС Азербайджана

В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, на основании факта смерти военнослужащего срочной действительной военной службы ГПС солдата Гасанли Расима Рамаддин оглу сотрудниками ведомства были проведены соответствующие осмотры, с целью установления причины смерти назначена экспертиза, а также выполнены другие необходимые действия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

"В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - отметили в пресс-службе Военной прокуратуры.