О нас

Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего ГПС Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего ГПС Азербайджана В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Происшествия
9 июня 2025 г. 18:17
Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего ГПС Азербайджана

В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, на основании факта смерти военнослужащего срочной действительной военной службы ГПС солдата Гасанли Расима Рамаддин оглу сотрудниками ведомства были проведены соответствующие осмотры, с целью установления причины смерти назначена экспертиза, а также выполнены другие необходимые действия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

"В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - отметили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSX-nin hərbi qulluqçusunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Другие новости из категории

Военнослужащий ГПС похоронен в Билясуваре
Военнослужащий ГПС похоронен в Билясуваре
9 июня 2025 г. 17:26
В Шамкире 59-летний мужчина умер от удара электрическим током
В Шамкире 59-летний мужчина умер от удара электрическим током
9 июня 2025 г. 14:30
Представитель АПБА в Нахчыване рассказал о возможных причинах массового отравления в донерной
Представитель АПБА в Нахчыване рассказал о возможных причинах массового отравления в донерной
9 июня 2025 г. 13:38
За выходные в Баку и регионах обнаружены 5 автоматов и другое оружие и боеприпасы
За выходные в Баку и регионах обнаружены 5 автоматов и другое оружие и боеприпасы
9 июня 2025 г. 11:42
В Джейранбатане тело пропавшего двумя днями ранее мужчины обнаружено в канале
В Джейранбатане тело пропавшего двумя днями ранее мужчины обнаружено в канале
8 июня 2025 г. 17:51
В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек
В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек
8 июня 2025 г. 16:48
В Астаре автомобиль сбил мужчину с сыном
В Астаре автомобиль сбил мужчину с сыном
8 июня 2025 г. 14:42
В Гахе несколько человек пострадали в тяжелом ДТП
ФотоВ Гахе несколько человек пострадали в тяжелом ДТП
8 июня 2025 г. 12:36
Военнослужащий ГПС Азербайджана скончался в больнице, где проходил лечение
Военнослужащий ГПС Азербайджана скончался в больнице, где проходил лечение
8 июня 2025 г. 12:02
На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар
На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар
8 июня 2025 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi