Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего ГПС Азербайджана

В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
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По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.
"В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - отметили в пресс-службе Военной прокуратуры.