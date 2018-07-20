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    Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, выпавшего из окна в Баку

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку по причине невнимательности и халатности родителей из окна 6-го этажа выпала Айтадж Эшгин гызы Гулиева, 2015 года рождения. Девочка скончалась на месте от полученных травм. 

    Об этом Report сообщили в прокуратуре города Баку.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

    Следственные мероприятия по делу продолжаются. 

    Во избежание повторения подобных несчастных случаев в будущем, родителям рекомендуется быть внимательными и ответственными по отношению к своим малолетним детям.

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