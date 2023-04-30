Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Сумгайыте

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Сумгайыте.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Сумгайыте.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

В ведомство поступила информация о смерти Фарида Бакарова, 29 апреля 2016 года рождения, в Сумгайытской городской детской больнице.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мехман Халилов, 1994 года рождения, нанес Ф.Бакарову травмы во время тренировки по дзюдо в одной из школ города Сумгайыт, в результате чего последний скончался.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). М.Халилов задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное расследование продолжается.