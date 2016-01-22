Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в глазной клинике в Баку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности смертельного случая в глазной клинике Brizol (Briz-L) в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, случай произошел 19 января.

В правоохранительные органы района поступила информация о том, что в тот день в глазную клинику Вrizol с диагнозом "сходящееся содружественное косоглазие обеих глаз" поступил Юсиф Ибрагимов 2010 года рождения. Состояние здоровья ребенка ухудшилось после проведенной хирургической операции "рецессия на 5 мм внутренней прямой мышцы обеих глаз", и несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. На основании данной информации был произведен осмотр места происшествия и трупа, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.2 (Халатность, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.

В настоящее время следствие продолжается.

Отметим, что в заявлении Brizol некоторым СМИ говорилось, что в клинике подобного случая зафиксировано не было.