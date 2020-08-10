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Возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника полиции

Возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника полиции По факту было возбуждено уголовное дело по статье 315 (оказание сопротивления или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана
Происшествия
10 августа 2020 г. 12:42
Возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника полиции

Прокуратура Хатаинского района города Баку распространила заявление о ножевом ранении, нанесенном сотруднику полиции.

В заявлении, поступившем в Report, в частности, говорится: "В прокуратуру Хатаинского района поступило сообщение о том, что 9 августа в результате оказания сопротивления сотрудникам полиции, один из них пострадал. В ходе расследования было установлено, что гражданин Эльшад Асадов нанес ножевое ранение сотруднику полиции Вусалу Мамедову, патрулировавшему в наряде с Кянаном Гурбанлы, Эльвином Тагиевым и Нихадом Алиевым.

Инцидент произошел тогда, когда сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить нескольких лиц, нарушавших общественный порядок. Вусал Мамедов оказал сопротивление сотрудникам полиции и нанес ножевое ранение Вусалу Мамедову.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 315 (оказание сопротивления или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Polisin bıçaqlanmasına görə cinayət işi başlanıldı

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