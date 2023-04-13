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Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении

Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении Возбуждено уголовное дело по факту пыток военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана в Армении.
Происшествия
13 апреля 2023 г. 16:22
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении

Возбуждено уголовное дело по факту пыток военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана в Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в некоторых СМИ и социальных сетях были опубликованы кадры пыток и бесчеловечного обращения с военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, который пропал без вести на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики из-за ограниченной видимости по причине неблагоприятной погоды.

В связи с обнародованными видеозаписями в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 115.2 Уголовного кодекса (пытки, жестокое или бесчеловечное обращение с пленными).

Путем проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, применивших насилие к нашему военнослужащему.

"Заявляем, что для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные действия против граждан Азербайджана, будет обеспечено сотрудничество с международными организациями, а также отправка обращений в профильные ведомства иностранных государств", - заявили в Генпрокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçisinə Ermənistanda işgəncə verilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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