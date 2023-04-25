Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений в профучилищах

Главное управление по борьбе с коррупцией провело расследование на основании поступивших из Счетной палаты материалов о нарушении законодательства в сфере управления государственными средствами должностными лицами профессиональных учебных заведений, подве

Главное управление по борьбе с коррупцией провело расследование на основании поступивших из Счетной палаты материалов о нарушении законодательства в сфере управления государственными средствами должностными лицами профессиональных учебных заведений, подведомственных Государственному агентству по профессиональному образованию министерства науки и образования.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица ряда подведомственных агентству профессиональных училищ под видом зарплат и других выплат незаконно перечислили выделенные из госбюджета средства на банковские счета отдельных лиц, нанеся тем самым значительный урон законным интересам государства.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.