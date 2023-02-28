Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений в Гобустанской районной больнице

Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений, допущенных в юридическом лице публичного права Гобустанская районная центральная больница.

Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений, допущенных в юридическом лице публичного права Гобустанская районная центральная больница.

Как передает Report, информацию об этом распространила прокуратура Гобустанского района.

В ходе расследования, проведенного на основании гражданского обращения в связи с незаконными действиями должностные лиц больницы, возникли обоснованные подозрения в присвоении должностными лицами больницы госимущества в крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупных размерах).

Следствие продолжается.