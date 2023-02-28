О нас

Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений в Гобустанской районной больнице

Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений в Гобустанской районной больнице Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений, допущенных в юридическом лице публичного права Гобустанская районная центральная больница.
Происшествия
28 февраля 2023 г. 15:09
Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений в Гобустанской районной больнице

Возбуждено уголовное дело по факту правонарушений, допущенных в юридическом лице публичного права Гобустанская районная центральная больница.

Как передает Report, информацию об этом распространила прокуратура Гобустанского района.

В ходе расследования, проведенного на основании гражданского обращения в связи с незаконными действиями должностные лиц больницы, возникли обоснованные подозрения в присвоении должностными лицами больницы госимущества в крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупных размерах).

Следствие продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası”ndakı qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi