Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины в Хачмазе

В Хачмазском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины.

В Хачмазском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, 2 марта около 00:40 местному жителю Кямрану Нифталиеву (1990 г.р.) были нанесены ножевые ранения. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что преступление совершил Фаиг Джабраилов (1986).

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) УК Азербайджана, Ф. Джабраилов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.