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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины в Хачмазе

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины в Хачмазе В Хачмазском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины.
Происшествия
3 марта 2024 г. 10:34
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины в Хачмазе

В Хачмазском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, 2 марта около 00:40 местному жителю Кямрану Нифталиеву (1990 г.р.) были нанесены ножевые ранения. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что преступление совершил Фаиг Джабраилов (1986).

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) УК Азербайджана, Ф. Джабраилов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda qəsdən adam öldürməyə cəhd faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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