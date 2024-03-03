Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины в Хачмазе

В Хачмазском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 34-летнего мужчины.
Об этом
Согласно информации, 2 марта около 00:40 местному жителю Кямрану Нифталиеву (1990 г.р.) были нанесены ножевые ранения. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что преступление совершил Фаиг Джабраилов (1986).
По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) УК Азербайджана, Ф. Джабраилов задержан в качестве подозреваемого.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.