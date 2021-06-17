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Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама В районную прокуратуру поступила информация, что 7 июня пропал без вести житель Агдамского района Джасарет Хатамханов 1978 г.р., а позднее, 16 июня поступила информация об обнаружении его останков на освобожденной от оккупации территории Агдамского района
Происшествия
17 июня 2021 г. 11:04
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
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В районную прокуратуру поступила информация, что 7 июня пропал без вести житель Агдамского района Джасарет Хатамханов 1978 г.р., а позднее, 16 июня поступила информация об обнаружении его останков на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Агдамского района.

В ходе расследования было установлено, что Дж.Хатамханов погиб, подорвавшись на противопехотной мине, занимаясь на указанной территории сельскохозяйственной деятельностью.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и останки погибшего, назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş Ağdam sakininin minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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