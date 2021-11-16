Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова

11:12 Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине бывшего командира первого армейского корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова.

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине экс-командира 1-го армейского корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с тем, что генерал-майор Хикмет Гасанов 20.11.2020 года при въезде на бронемашине в освобожденный от оккупации Агдамский район получил ранения в результате подрыва на мине, в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело и ведется следствие по статьям 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или

вражды)", - сообщили в Генпрокуратуре.