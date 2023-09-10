Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине азербайджанского военнослужащего в Агдаме

Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате взрыва противопехотной мины в Агдаме.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате взрыва противопехотной мины в Агдаме.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Эминов Хайям Махал оглу получил телесные травмы различной степени тяжести в результате взрыва противопехотной мины.

"На основании поступившей информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры были получены объяснительные, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики были выполнены неотложные предварительные процессуальные действия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведены допросы свидетелей, назначены соответствующие экспертизы и осуществлены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - отметил Ф.Алиев.