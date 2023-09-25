О нас

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели.
Происшествия
25 сентября 2023 г. 13:18
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели

Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

24 сентября в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате взрыва мины на территории Агдамского района погибли военнослужащие воинской части N Министерства обороны Шадманов Акрам Юнус оглу и Сеидов Турал Ислам оглу, а военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.

На основании поступившей информации сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры и военной прокуратуры Агдама были выполнены предварительные процессуальные действия.

По данному факту в военной прокуратуре Агдама по статьям 29,120.2.12, 120.2.12 и другим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçilərinin minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, şahidlər dindirilib

Другие новости из категории

В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска
В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска
25 сентября 2023 г. 14:17
Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине
Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине
25 сентября 2023 г. 12:55
СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица
СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица
25 сентября 2023 г. 10:19
В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль, два человека погибли
В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль, два человека погибли
25 сентября 2023 г. 09:43
В Физули совершено убийство 36-летней женщины
В Физули совершено убийство 36-летней женщины
24 сентября 2023 г. 22:58
В Гяндже после удара молнии в жилом доме возник пожар
В Гяндже после удара молнии в жилом доме возник пожар
24 сентября 2023 г. 19:40
Ганира Пашаева подключена к аппарату ИВЛ
Ганира Пашаева подключена к аппарату ИВЛ
24 сентября 2023 г. 15:56
Мехрибан Алиева взяла под личный контроль лечение Ганиры Пашаевой
Мехрибан Алиева взяла под личный контроль лечение Ганиры Пашаевой
24 сентября 2023 г. 15:43
В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене
В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене
24 сентября 2023 г. 14:47
В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень
В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень
24 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi