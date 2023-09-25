Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели

Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели.

Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине азербайджанских военных, допрошены свидетели.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

24 сентября в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате взрыва мины на территории Агдамского района погибли военнослужащие воинской части N Министерства обороны Шадманов Акрам Юнус оглу и Сеидов Турал Ислам оглу, а военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.

На основании поступившей информации сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры и военной прокуратуры Агдама были выполнены предварительные процессуальные действия.

По данному факту в военной прокуратуре Агдама по статьям 29,120.2.12, 120.2.12 и другим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.