Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами гражданского населения в Газахе

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий

"С 12 июля текущего года, со стороны вооруженных сил Армении с целью захвата позиций в направлении Товузского района был грубо нарушен режим прекращения огня, а также начался обстрел наших позиций на протяжении азербайджано-армянской границы из различных видов артиллерийских установок".

Об этом говорится в поступившем в Report сообщении пресс-службы Генеральной Прокуратуры Азербайджанской Республики.

"В очередной раз, продемонстрировав свою террористическую и агрессивную политику, армянские вооруженные силы открыли огонь по густонаселенным пунктам, совершив тем самым ряд преступлений против мирного гражданского населения.

"Так, 14 июля приблизительно в 15:00, вследствие взрыва реактивного снаряда, выпущенного из установки, принадлежащей армянским вооруженным силам, расположенной напротив села Бала Джафарли Газахского района, различные части данного снаряда были разбросаны по крышам, а также придворовым участкам домов, принадлежащих жителям села Ханлыглар Салмине Алиевой, Махбуб Оруджевой, Азизу Ширинову, Ильхаму Мехтиеву, Разиму Мусаеву и Камилю Джаханову. Таким образом, в результате умышленной порчи имущества мирного населения, потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел был проведен незамедлительный и тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, далее, с целью определения размера причиненного ущерба были привлечены соответствующие специалисты, а также проведены иные необходимые следственные действия.

По факту совершения преступления в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий" - говорится в сообщении.