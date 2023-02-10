Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Об этом Report сообщили в прокуратуре автономной республики.

В прокуратуре Бабекского района было проведено расследование по факту смерти четырех и ранения одного человека 31 марта 2022 года в результате обрушения части здания полной средней школы №3 села Нехрам во время проведения реконструкционных работ.

В ходе расследования было решено отказать в возбуждении уголовного дела.

Однако на основании гражданского обращения материалы дела были изучены в прокуратуре НАР, 8 февраля предыдущее решение было аннулировано и возбуждено уголовное дело по статье 222.4 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей) УК АР.

Предварительное следствие продолжается.