Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Об этом Report сообщили в прокуратуре автономной республики.
В прокуратуре Бабекского района было проведено расследование по факту смерти четырех и ранения одного человека 31 марта 2022 года в результате обрушения части здания полной средней школы №3 села Нехрам во время проведения реконструкционных работ.
В ходе расследования было решено отказать в возбуждении уголовного дела.
Однако на основании гражданского обращения материалы дела были изучены в прокуратуре НАР, 8 февраля предыдущее решение было аннулировано и возбуждено уголовное дело по статье 222.4 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей) УК АР.
Предварительное следствие продолжается.