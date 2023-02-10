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Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Происшествия
10 февраля 2023 г. 12:04
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Об этом Report сообщили в прокуратуре автономной республики.

В прокуратуре Бабекского района было проведено расследование по факту смерти четырех и ранения одного человека 31 марта 2022 года в результате обрушения части здания полной средней школы №3 села Нехрам во время проведения реконструкционных работ.

В ходе расследования было решено отказать в возбуждении уголовного дела.

Однако на основании гражданского обращения материалы дела были изучены в прокуратуре НАР, 8 февраля предыдущее решение было аннулировано и возбуждено уголовное дело по статье 222.4 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей) УК АР.

Предварительное следствие продолжается.

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