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Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов.
Происшествия
14 декабря 2022 г. 09:56
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В Управлении по производству вне-уголовного преследования Генеральной прокуратуры проведено разбирательство по фактам незаконной вырубки деревьев в Астаринском, Бардинском, Уджарском, Джалилабадском и Губинском районах.

Проведенное разбирательство выявило, что были вырублены 412 деревьев и кустов, в том числе не относящиеся к лесному фонду на территории муниципалитета Шуви Астаринского района, Алачадырлы Бардинского района, Боят Уджарского района, в селе Узунтепе Джалилабадского района, а также относящиеся к лесному фонду на отрезке дороге Губа-Тюлекеран на территории села Текерхышы и на дороге Тюлекеран-Еникенд. В результате природе был нанесен ущерб более чем на 145 тыс. манатов.

По указанным фактам заведены уголовные дела по статьям 259.1 (незаконная вырубка деревьев), 259.2.3 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев лицом с использованием своего служебного положения и с причинением ущерба в крупном размере) УК и переданы в органы внутренних дел для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Bir neçə rayonda qanunsuz ağac kəsilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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