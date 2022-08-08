Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку

В связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку возбуждено уголовное дело.

В связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что при строительстве нежилого здания на улице С.Есенина в поселке Мардакян Хазарского района Баку были незаконно вырублены два не относящихся к лесному фонду кипариса, природе был нанесен ущерб в размере 2 700 манатов. В следственном отделе Генпрокуратуры проведено разбирательство по возбужденному в связи с фактом уголовному делу.

На основании данных из Министерства экологии и природных ресурсов, в отношении Джафаргулиева Мирзали Джафаргулу оглу заведено уголовное дело по статье 259.3 УК АР. В отношении него принята мера пресечения в виде полицейского надзора.

"20 марта 2022 года следствие по уголовному делу было завершено и передано в Хазарский районный суд на рассмотрение. Обстоятельства, указанные в видеообращении гражданина, проверяются соответствующей структурой Генпрокуратуры. О результатах будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении.