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Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку В связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку возбуждено уголовное дело.
Происшествия
8 августа 2022 г. 15:06
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку

В связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что при строительстве нежилого здания на улице С.Есенина в поселке Мардакян Хазарского района Баку были незаконно вырублены два не относящихся к лесному фонду кипариса, природе был нанесен ущерб в размере 2 700 манатов. В следственном отделе Генпрокуратуры проведено разбирательство по возбужденному в связи с фактом уголовному делу.

На основании данных из Министерства экологии и природных ресурсов, в отношении Джафаргулиева Мирзали Джафаргулу оглу заведено уголовное дело по статье 259.3 УК АР. В отношении него принята мера пресечения в виде полицейского надзора.

"20 марта 2022 года следствие по уголовному делу было завершено и передано в Хазарский районный суд на рассмотрение. Обстоятельства, указанные в видеообращении гражданина, проверяются соответствующей структурой Генпрокуратуры. О результатах будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıb

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