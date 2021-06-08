Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом

Возбуждено уголовное дело по факту совершения "инвалидом войны" хулиганства в отношении врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения "инвалидом войны" хулиганства в отношении врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, житель Бардинского района Шамаил Мустафаев 1963 г.р. без всяких причин грубо нарушил общественный порядок, напав на врача-эксперта и нанеся ей легкие травмы.

В рамках следственных мероприятий было осмотрено место происшествия, пострадавшая женщина-врач была признана в качестве потерпевшей, получены заключение судмедэкспертизы и показания свидетелей.

В следственном отделе Бинагадинского районного отдела полиции заведено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК, следственные действия продолжаются.

Отметим, что в ходе осмотра Ш.Мустафаева было установлено, что назначенная ему инвалидность является ложной.