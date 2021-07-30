Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции

В Генеральной прокуратуре Азербайджана был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал об избиении депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданизом Салимовым 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз сотрудника отдела

В Генеральной прокуратуре Азербайджана был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал об избиении депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданизом Салимовым 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

"Просим средства массовой информации не распространять недостоверную информацию. О ходе расследования общественности будет дана дополнительная информация", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.