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Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции

Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции В Генеральной прокуратуре Азербайджана был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал об избиении депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданизом Салимовым 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз сотрудника отдела
Происшествия
30 июля 2021 г. 18:00
Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции

В Генеральной прокуратуре Азербайджана был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал об избиении депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданизом Салимовым 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

"Просим средства массовой информации не распространять недостоверную информацию. О ходе расследования общественности будет дана дополнительная информация", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Deputatın polisi döyməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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