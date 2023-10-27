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Возбуждено уголовное дело по факту хищения в ходжалинской школе

Возбуждено уголовное дело по факту хищения в ходжалинской школе В Ходжалинской районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившего заявления в связи с незаконными действиями директора средней школы села Джамилли Малахат Исмаиловой.
Происшествия
27 октября 2023 г. 19:56
Возбуждено уголовное дело по факту хищения в ходжалинской школе

В Ходжалинской районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившего заявления в связи с незаконными действиями директора средней школы села Джамилли Малахат Исмаиловой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в хищении государственного имущества в упомянутом образовательном учреждении в период с 2019 по текущий год.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) УК АР, ведется предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı məktəbində mənimsəmə faktı aşkarlanıb, cinayət işi başlanıb

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