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Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона в Хырдалане.
Происшествия
16 июня 2023 г. 12:05
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона в Хырдалане.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что Миная Нуриева 1987 года рождения скончалась в больнице от травм, полученных в результате падения с аттракциона в одном из парков города Хырдалан.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ст. 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.

В настоящее время проводятся предварительные следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda qadının attraksiondan yıxılaraq ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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