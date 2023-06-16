Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения с аттракциона в Хырдалане.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Отметим, что Миная Нуриева 1987 года рождения скончалась в больнице от травм, полученных в результате падения с аттракциона в одном из парков города Хырдалан.
По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ст. 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.
В настоящее время проводятся предварительные следственные действия.