Возбуждено уголовное дело по факту гибели в автоаварии военнослужащих ГПС

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) в Лачинском районе.

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) в Лачинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, 16 июня около 16:40 на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла, когда, возвращаясь в воинскую часть из погранично-боевых пунктов, близ села Джиджимли Лачинского района водитель потерял управление грузовым автомобилем марки "МАЗ", в результате чего транспортное средство упало в ущелье.

В результате инцидента погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

На основании информации сотрудниками Военной прокуратуры Физули был проведен осмотр места происшествия, получены объяснения и проведены другие действия.

По данному факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.3 (нарушение правил управления и эксплуатации боевых или специальных транспортных средств или военной техники, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

"В настоящее время расследование продолжается и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено принятие всех мер", - сообщили в пресс-службе.