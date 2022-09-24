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Возбуждено уголовное дело по факту гибели офицера таможенного комитета и студента в ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту гибели офицера таможенного комитета и студента в ДТП Возбуждено уголовное дело по факту гибели офицера объединения "Азертерминалкомплекс" при Государственном таможенном комитете и студента Государственной таможенной академии в дорожной аварии.
Происшествия
24 сентября 2022 г. 11:42
Возбуждено уголовное дело по факту гибели офицера таможенного комитета и студента в ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту гибели офицера объединения "Азертерминалкомплекс" при Государственном таможенном комитете и студента Государственной таможенной академии в дорожной аварии.

Как стало известно Report, инцидент произошел 23 сентября в 14:30 на дороге Маштага-Забрат Сабунчинского района столицы перед объединением "Азертерминалкомплекс".

Автомобиль марки "Камаз", за рулем которого находился Эйвазов Фирдовски Алиш оглу, сбил пешеходов Азизли Эльвина Шахин оглу и работавшую на должности инспектора в аналитическом отделе объединения, младшего лейтенанта таможенной службы Расулову Севги Арзу гызы. В результате пешеходы скончались на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsinin zabiti və tələbənin yol qəzasında ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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