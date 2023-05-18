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Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних

Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетних.
Происшествия
18 мая 2023 г. 20:57
Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних

Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в районной прокуратуре проводится расследование в связи с обнаружением 17 мая тел двух несовершеннолетних в колодце, расположенном на территории Сабунчинского района столицы.

На основании собранных предварительных доказательств по данному факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Azyaşlıların ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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