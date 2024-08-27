В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом

Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Инцидент произошел 21 августа в Бинагадинском районе столицы. Тепловоз сбил Пярвиза Мустафаева (1989 г.р.), переходившего железнодорожные пути, мужчина скончался в больнице от полученных травм.
В прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 262.2 (нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности) УК АР. Ведется предварительное следствие.