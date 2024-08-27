В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом

Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом.

Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Инцидент произошел 21 августа в Бинагадинском районе столицы. Тепловоз сбил Пярвиза Мустафаева (1989 г.р.), переходившего железнодорожные пути, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 262.2 (нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности) УК АР. Ведется предварительное следствие.