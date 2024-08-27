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В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом

В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом.
Происшествия
27 августа 2024 г. 11:10
В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом

Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по факту гибели человека, сбитого тепловозом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Инцидент произошел 21 августа в Бинагадинском районе столицы. Тепловоз сбил Пярвиза Мустафаева (1989 г.р.), переходившего железнодорожные пути, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 262.2 (нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности) УК АР. Ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qatarın vurduğu adamın ölməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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