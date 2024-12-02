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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Агдере, унесшим жизни четверых

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Агдере, унесшим жизни четверых 09:21
Происшествия
2 декабря 2024 г. 09:40
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Агдере, унесшим жизни четверых

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Агдере, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает Report, дело возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Для расследования назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что 30 ноября в Агдере в результате опрокидывания внедорожника на месте происшествия скончались Асаф Керимов, Самир Мамедов, Муталиб Гасанов и Сардар Алханов.

Еще один пострадавший Илькин Зульфугаров был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с различными травмами.

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Версия на азербайджанском языке Ağdərədə dörd nəfərin öldüyü avtoqəza ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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