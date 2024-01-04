Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачынском районе.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачынском районе.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, на основании поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тел, получены показания и выполнены другие действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.3 (Нарушение правил управления или эксплуатации боевых или специальных транспортных средств либо военной техники, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

Напомним, что 4 января военный автомобиль попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, в аварии погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.