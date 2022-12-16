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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Баку-Губа

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Баку-Губа По факту ДТП в Сиязанском районе, в котором погибло 6 человек, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
16 декабря 2022 г. 10:36
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Баку-Губа

По факту ДТП в Сиязанском районе, в котором погибло 6 человек, возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР, ведется следствие.

Напомним, что авария произошла примерно в 10 часов утра 15 декабря на трассе Баку-Губа.

Микроавтобус марки Mercedes Viano с госномерами10-VE-933, управляемый Губадбейли Насими Алимухтар оглу, столкнулся с грузовиком марки DAF (TIR) с госномерами 99-BG-262, за рулем которого находился Атаев Эльчин Ариф оглу.

В результате водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə 6 nəfərin öldüyü yol qəzası faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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