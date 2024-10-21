О нас

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА 14:52
Происшествия
21 октября 2024 г. 15:05
Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуратуре возбуждено уголовное дело по фактам правонарушений в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на основании материалов, поступивших из Счетной палаты.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, по итогам аудиторских проверок деятельности НАНА за 2020-2023 годы, выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица использовали значительные государственные средства не по назначению, а также совершили другие правонарушения.

По фактам проведенного расследования возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение средств в особо крупном размере или растрата) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, проводятся предварительное следствие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMEA-dakı qanun pozuntusu faktları ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Другие новости из категории

Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах
Дорожная полиция вновь призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах
21 октября 2024 г. 15:48
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин
21 октября 2024 г. 14:49
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
21 октября 2024 г. 12:43
Сданы в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс общежития Полицейской Академии 
ФотоСданы в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс общежития Полицейской Академии 
21 октября 2024 г. 11:35
В Зардабе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из объектов
В Зардабе задержаны члены банды, подозреваемые в краже из объектов
21 октября 2024 г. 10:02
В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода
В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода
21 октября 2024 г. 09:38
В Лянкяране скоропостижно скончалась 19-летняя девушка
В Лянкяране скоропостижно скончалась 19-летняя девушка
21 октября 2024 г. 09:27
В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге
В Баку невнимательность водителя в очередной раз стала причиной ДТП на железной дороге
21 октября 2024 г. 07:59
В Губе один человек скончался при столкновении автомобилей
В Губе один человек скончался при столкновении автомобилей
20 октября 2024 г. 23:47
В Астаре 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение
В Астаре 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение
20 октября 2024 г. 21:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi