Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в НАНА

14:52

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуратуре возбуждено уголовное дело по фактам правонарушений в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на основании материалов, поступивших из Счетной палаты.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, по итогам аудиторских проверок деятельности НАНА за 2020-2023 годы, выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица использовали значительные государственные средства не по назначению, а также совершили другие правонарушения.

По фактам проведенного расследования возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение средств в особо крупном размере или растрата) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, проводятся предварительное следствие.