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    Возбуждено уголовное дело на основании жалобы Самира Пириева против Камрана Гасанли

    Расследования продолжаются

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против певца Самира Пириева. 

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. 

    Уголовное дело возбуждено по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

    Расследования продолжаются.

    Отметим, что в заявлении прессе С.Пириев отметил, что телеведущий Камран Гасанли совершил мошенничество в его отношении на сумму 80 тыс. долларов. 

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