Возбуждено уголовное дело на основании жалобы Самира Пириева против Камрана Гасанли

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против певца Самира Пириева.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

Расследования продолжаются.

Отметим, что в заявлении прессе С.Пириев отметил, что телеведущий Камран Гасанли совершил мошенничество в его отношении на сумму 80 тыс. долларов.