В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев

По результатам предварительных следственных мероприятий Управлением внеуголовных производств Генеральной прокуратуры возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в Сумгайыте, в Лянкяранском, Лерикском и Хачмазском районах.

По результатам предварительных следственных мероприятий Управлением внеуголовных производств Генеральной прокуратуры возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в Сумгайыте, в Лянкяранском, Лерикском и Хачмазском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что, в частности, при участии специалистов Министерства экологии и природных ресурсов выявлены факты значительной вырубки деревьев в горных лесах Лерикского района.

"Самовольная вырубка деревьев в нарушение законодательства, а также халатное отношение должностных лиц, ответственных за защиту растений, будут расследованы следственными подразделениями внутренних дел и прокуратур соответствующих районов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.