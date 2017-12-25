Возбуждено новое уголовное дело в отношении Талеха Багирова

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено новое уголовное дело в отношении находящегося под арестом председателя движения "Мусульманское единство" Талеха Багирова.

Как передает Report, против него выдвинуто обвинение по статье 317-2 УК.

Предполагается, что у Т.Багирова были обнаружены режущие предметы.

Отметим, что Т.Багиров арестован в результате операции, проведенной 26 ноября 2015 года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью в поселке Нардаран.

В результате операции, в ходе которой погибли 6 человек, двое из которых были полицейскими, задержали несколько членов преступной группировки, в том числе Талеха Багирова.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Т.Багирова лишили свободы сроком на 20 лет. На данный момент он отбывает наказание в Гобустанской тюрьме.