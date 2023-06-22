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ВОЗ высоко оценила деятельность медиков МЧС Азербайджана в зоне бедствия в Турции

ВОЗ высоко оценила деятельность медиков МЧС Азербайджана в зоне бедствия в Турции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила деятельность медицинского персонала Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в зоне землетрясения в Турции.
Происшествия
22 июня 2023 г. 18:27
ВОЗ высоко оценила деятельность медиков МЧС Азербайджана в зоне бедствия в Турции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила деятельность медицинского персонала Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в зоне землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что заместитель начальника Медицинского центра медицинской службы МЧС старший лейтенант Давуд Солтанов и врач-невропатолог майор медицинской службы Ламия Кочарли 15-16 июня в Стамбуле при совместной организации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Турции приняли участие в международном семинаре групп скорой медицинской помощи стран мира, посвященном деятельности групп скорой медицинской помощи, участвовавших в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в братской стране.

На семинаре была высоко оценена деятельность медицинского персонала Министерства по чрезвычайным ситуациям и двух мобильных полевых госпиталей, построенных в городе Кахраманмараш, выражена благодарность Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜST FHN-in tibb heyətinin Türkiyədə zəlzələ zonasındakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

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