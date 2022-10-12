Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты

Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты.

Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании судебно-правового совета.

На заседании было рассмотрено дисциплинарное производство в отношении судей. Восемь судей были привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение требований законодательства, способствование ситуациям, создающим коррупционные условия, не полное следование принципу тяжбы. В том числе принято решение о преждевременном прекращении судейских полномочий одного и об освобождении от должности другого судьи.