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Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты

Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты.
Происшествия
12 октября 2022 г. 15:37
Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты

Восемь судей привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании судебно-правового совета.

На заседании было рассмотрено дисциплинарное производство в отношении судей. Восемь судей были привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение требований законодательства, способствование ситуациям, создающим коррупционные условия, не полное следование принципу тяжбы. В том числе принято решение о преждевременном прекращении судейских полномочий одного и об освобождении от должности другого судьи.

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