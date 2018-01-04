Восемь человек, отравившихся во время пожара в Мингячевире, выписаны, лечение двоих детей продолжается - СПИСОК - ВИДЕО

Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена 10-ти человек, отравившихся от дыма в результате пожара в общежитии для рабочих напротив Промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева города Мингячевир.

Как сообщает местное бюро Report, 8 человек выписаны, лечение 2 детей продолжается в медицинском учреждении.

В результате происшествия были госпитализированы отравившиеся дымом жители Мингячевира - Ахмедов Эльгюн Адиль оглу 2006 г.р., Ахмедов Айдын Адиль оглу 2016 г.р., Бабакишиев Джасур Амид оглу 2015 г.р., Керимова Гюльбениз Алышан гызы 1969 г.р., Бабакишиева Айнаханым Сираджаддин гызы 1965 г.р., Гасымова Малахат Агамамед гызы 1966 г.р., Мамедова Хюрю 1957 г.р., Шарифова Тофига Тофик гызы 1962 г.р., Гусейнов Араз Хайям оглу 1996 г.р., Алиева Тамис Имам гызы 1987 г.р.

После оказания первой медицинской помощи, потерпевших поэтапно выписали. Лишь двое из них - малолетние братья Эльгюн и Айдын Ахмедовы вновь обратились в больницу. На данный момент проводится повторное обследование и лечение детей.