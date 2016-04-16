Воровка-карманница по прозвищу "Черная Рахиля" подала апелляционную жалобу

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Обвиняемые в краже и сбыте наркотиков Рахиля Исмаилова 1954 года рождения, Малейка Шамилова 1952 года рождения, Матанат Шамилова 1970 года рождения, Натаван Шамилова 1973 года рождения и Меджид Шамилов 1994 года рождения подали апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 18 апреля.

Процесс будет проводиться под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Отметим, что обвиняемые были задержаны на улице Зарифы Алиевой в Сабаильском районе в 2014 году. При обыске у М.Шамилова изъяли 3,75 г, а у Р.Исмаиловой - 3,93 г гашиша.

Жительница Сумгайыта, известная в криминальном мире как "Черная Рахиля", Р.Исмаилова подозревается в совершении многочисленных краж в Сумгайыте и Баку. В последний раз в 2012 году по решению Насиминского районного суда ее приговорили к 2 годам лишения свободы. Освобожденной в мае 2014 года Р.Исмаиловой удалось остаться на свободе всего 3 месяца. Ранее обвиняемую в краже и хранении наркотиков Р.Исмаилову судили более 10-ти раз. Число пострадавших от действий "Черной Рахили" и арестованных вместе с ней сообщников составило 15 человек.

В отношении них были выдвинуты обвинения по ст. 177.2.1 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ст. 177.2.2 (повторная кража), ст. 234.1 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, продажа наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров), ст. 180.2.5 (ограбление, совершенное с причинением крупного ущерба потерпевшему) и ст. 326.2 (кража либо уничтожение официальных документов, штампов, печатей).

Напомним, что Матанат и Натаван Шамиловы являются невестками Малейки Шамиловой, Меджид Шамилов - ее внуком, а Р.Исмаилова и М.Шамилова являются сватьями.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Исмаилова осуждена к 4 годам лишения свободы, М.Шамилов - 4 года 4 месяца, Малейка Шамилова - 6 лет, Н.Шамилова - 7 лет лишения свободы. Находящаяся на свободе Н.Шамилова была арестована в зале суда, а находящаяся под арестом Матанат Шамилова - освобождена. Она оштрафована на сумму 2 тыс. манатов. Не согласившись с решением, осужденные подали апелляционные жалобы.