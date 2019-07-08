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Вооруженное нападение в Баку, убит хозяин дома

Вооруженное нападение в Баку, убит хозяин дома

В Баку неизвестные совершили вооруженное нападение на дом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

Двое неизвестных совершили налет на дом Араза Софиева, 1979 г.р. и его супруги Рены Софиевой.

Нападавшие нанесли хозяевам ножевые ранения. В результате, А.Софиев скончался от полученных ранений.

Неизвестные унесли из дома 5000 долларов.

В настоящее время проводятся поисково-оперативные мероприятия по выявлению лиц, виновных в совершении преступления.

По факту продолжается расследование.

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