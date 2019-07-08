Вооруженное нападение в Баку, убит хозяин дома

Вооруженное нападение в Баку, убит хозяин дома

8 июля, 2019 14:08

https://report.az/storage/news/a4d8e0c8b72d76384a57c27526182759/629b099f-a9d1-4396-b63d-417324d15f40_292.jpg В Баку неизвестные совершили вооруженное нападение на дом. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли Сураханского района. Двое неизвестных совершили налет на дом Араза Софиева, 1979 г.р. и его супруги Рены Софиевой. Нападавшие нанесли хозяевам ножевые ранения. В результате, А.Софиев скончался от полученных ранений. Неизвестные унесли из дома 5000 долларов. В настоящее время проводятся поисково-оперативные мероприятия по выявлению лиц, виновных в совершении преступления. По факту продолжается расследование.

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