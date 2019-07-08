Вооруженное нападение в Баку, убит хозяин дома

В Баку неизвестные совершили вооруженное нападение на дом.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.
Двое неизвестных совершили налет на дом Араза Софиева, 1979 г.р. и его супруги Рены Софиевой.
Нападавшие нанесли хозяевам ножевые ранения. В результате, А.Софиев скончался от полученных ранений.
Неизвестные унесли из дома 5000 долларов.
В настоящее время проводятся поисково-оперативные мероприятия по выявлению лиц, виновных в совершении преступления.
По факту продолжается расследование.
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