Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе, нарушитель убит

3 ноября около 04:50 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана близ села Билясувар Билясуварского района пограннаряд обнаружил, что неизвестный нарушил госграницу и приблизился к инженерному заграждению.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Погранзастава была поднята по команде "К оружию", служебная территория полностью перекрыта. Пограннаряд отдал приказ остановиться и преследовал нарушителя границы, был сделан предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель границы приказу не подчинился, бросил имеющуюся при нем сумку и попытался убежать в направлении Ирана.

В соответствии с требованиями закона "О госгранице", пограннаряд применил против нарушителя границы оружие во время преследования, нарушитель был убит от полученного пулевого ранения. При осмотре тела нарушителя границы и территории в черной сумке было обнаружено около 12 кг 340 г различных наркотических веществ, 1 пистолет марки Pietro Beretta, 1 обойма, 8 патронов.

Также в качестве подозреваемых были задержаны жители Билясуварского района Гасанов Эльгюн Гасанхан оглу 1991 г.р. и житель Мингячевирского района Насирзаде Орхан Мухаммед оглу 1995 г.р, находившиеся непосредственно вблизи места происшествия в автомобиле синего цвета марки "Нива" с госномером 99-FC-999. Они ждали нарушителя границы. Расследование установило, что убитым нарушителем границы был житель Джалилабадского района Амиров Турал Алиашраф оглу 1994 г.р., который 31 октября пересек госграницу на пропускном пункте "Билясувар", отправившись в Иран.

В настоящее время сотрудниками Пограничных войск ГПС и военной прокуратуры Лянкярана предпринимаются необходимые оперативно-следственные действия по факту.

Меры по обеспечению неприкосновенности госграницы продолжаются.