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Волонтер из Азербайджана: В Кахраманмараше раздаем еду и лекарства пострадавшим

Волонтер из Азербайджана: В Кахраманмараше раздаем еду и лекарства пострадавшим 18:47
Происшествия
21 февраля 2023 г. 21:05
Волонтер из Азербайджана: В Кахраманмараше раздаем еду и лекарства пострадавшим

Волонтеры из Азербайджана в Кахраманмараше участвуют в разгрузке, сортировке, раздаче пострадавшим гуманитарной помощи, доставляемой в Турцию.

Об этом сотруднику Report, командированному в Турцию, рассказал волонтер из Азербайджана Ислам Алисой.

По его словам, уже около 10 дней он работает в Кахраманмараше вместе с отрядом из 100 человек.

"После призыва президента Ильхама Алиева к народу в связи с землетрясением в Турции мы приехали из Нахчыванской Автономной Республики в город Кахраманмараш. Вместе с волонтерами Молодежного фонда Турции мы оказываем помощь в доставке и раздаче продовольственных товаров жителям в отдаленных деревнях, которые нуждаются в помощи. Я занимаюсь волонтерской деятельностью почти пять лет, за это время был награжден несколькими дипломами. Мы будем оказывать помощь жителям Турции до тех пор, пока в этом есть нужда", - подчеркнул волонтер.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüsü: "Kahramanmaraşada qida və dərmanların zərərçəkmişlərə paylanılmasında iştirak edirik" 

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