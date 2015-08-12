​Волгоградка прописала к себе в квартиру 15 азербайджанцев

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ В Дзержинском районе Волгограда обнаружили «резиновую» квартиру, в которой было прописано 15 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, данный факт был выявлен в ходе проведения профилактических мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, 46-летняя жительница Волгограда поставила на миграционный учет в своей квартире 15 граждан из Азербайджана. Женщина прописывала «жильцов» в период с мая по июль текущего года. Как отмечается, за это волгоградка получала от них денежное вознаграждение. Азербайджанцы фактически по месту регистрации не проживали, место их нахождения на территории России устанавливается.

Однако деньги, заработанные на мигрантах, могут выйти боком предприимчивой негодяйке — в случае возбуждения уголовного дела волгоградке может грозить до трех лет лишения свободы.