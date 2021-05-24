Воевавший в составе ИГИЛ азербайджанец арестован - ВИДЕО

Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Как сообщили Report в Службе государственной безопасности Азербайджана, СГБ продолжает меры по выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвующих в составе незаконных вооруженных формирований, действующих на территории зарубежных стран.

В ходе проведенных расследований были проведены оперативно-следственные мероприятия на основе полученных данных о том, что в 2014 году гражданин Азербайджанской Республики Джамалов Орхан Тофик оглу 1986 года рождения, покинув пределы страны, вступил в вооруженную группировку террористической организации ИГИЛ в Сирии и действовал в составе этого незаконного формирования.

Проведенными расследованиями были установлены обоснованные подозрения в том, что Орхан Джамалов вступил в незаконное вооруженное формирование, относящееся к террористической организации ИГИЛ, принимал участие в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группировки.

По уголовному делу, возбужденному в связи с указанными фактами в Службе государственной безопасности, Орхан Джамалов обвиняется по статьям 12.1, 218.2 и 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, по решению суда в отношении О.Джамалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.