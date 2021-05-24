О нас
Report Georgia
Аудио новости

Воевавший в составе ИГИЛ азербайджанец арестован - ВИДЕО

Воевавший в составе ИГИЛ азербайджанец арестован - ВИДЕО Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.
Происшествия
24 мая 2021 г. 17:00
Воевавший в составе ИГИЛ азербайджанец арестован - ВИДЕО
0 : 00
0 : 00

Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Как сообщили Report в Службе государственной безопасности Азербайджана, СГБ продолжает меры по выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвующих в составе незаконных вооруженных формирований, действующих на территории зарубежных стран.

В ходе проведенных расследований были проведены оперативно-следственные мероприятия на основе полученных данных о том, что в 2014 году гражданин Азербайджанской Республики Джамалов Орхан Тофик оглу 1986 года рождения, покинув пределы страны, вступил в вооруженную группировку террористической организации ИГИЛ в Сирии и действовал в составе этого незаконного формирования.

Проведенными расследованиями были установлены обоснованные подозрения в том, что Орхан Джамалов вступил в незаконное вооруженное формирование, относящееся к террористической организации ИГИЛ, принимал участие в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группировки.

По уголовному делу, возбужденному в связи с указанными фактами в Службе государственной безопасности, Орхан Джамалов обвиняется по статьям 12.1, 218.2 и 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, по решению суда в отношении О.Джамалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani fighting for IS arrested - VIDEO
Версия на азербайджанском языке İŞİD-in tərkibində vuruşmuş azərbaycanlı həbs edildi - VİDEO

Другие новости из категории

В Баку будут судить арестованных в Карабахе армянских террористов
В Баку будут судить арестованных в Карабахе армянских террористов
24 мая 2021 г. 12:41
Названо количество обнаруженных на деокупированных землях мин в течение недели
ФотоНазвано количество обнаруженных на деокупированных землях мин в течение недели
24 мая 2021 г. 10:53
В Барде лошадь ударила подростка
В Барде лошадь ударила подростка
24 мая 2021 г. 06:16
Скоропостижно скончался житель Билясувара
Скоропостижно скончался житель Билясувара
23 мая 2021 г. 20:52
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
23 мая 2021 г. 19:42
В Хырдалане обнаружено тело мужчины на крыше здания
В Хырдалане обнаружено тело мужчины на крыше здания
23 мая 2021 г. 19:38
В Гёйгёле обнаружен труп 84-летнего мужчины
В Гёйгёле обнаружен труп 84-летнего мужчины
23 мая 2021 г. 11:52
В Бейлагане задержан культиватор конопли
В Бейлагане задержан культиватор конопли
23 мая 2021 г. 10:57
В Губе грузовик врезался в газопровод: 80 семей остались без газа
В Губе грузовик врезался в газопровод: 80 семей остались без газа
23 мая 2021 г. 10:34
ДТП в Джалилабаде: пострадавшую доставили в столицу
ДТП в Джалилабаде: пострадавшую доставили в столицу
23 мая 2021 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi