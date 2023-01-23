Военный прокурор: В прошлом году число коррупционных преступлений сократились

В 2022 году преступления в связи с нанесением тяжкого вреда здоровью сократились на 83,3% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году преступления в связи с нанесением тяжкого вреда здоровью сократились на 83,3% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев сказал на заседании коллегии Военной прокуратуры.

Он отметил, что в прошлом году преступления, связанные с нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, сократились на 73,7%, в связи с хищением либо вымогательством оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – на 62,1%, преступления против собственности – на 28,9%, случаи хулиганства – на 25%, нарушение правил управления и эксплуатацию автомобилей – на 23,3%, коррупционные преступления – на 19,9%, служебная халатность – на 7,7% и случаи самоубийства - на 33,3%.