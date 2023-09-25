Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине

24 сентября около 17: 35 на мине подорвался военный автомобиль марки КАМАЗ, принадлежащий Азербайджанской Армии.

24 сентября около 17:35 на мине подорвался военный автомобиль марки КАМАЗ, принадлежащий Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее на пути обеспечения наших позиций, погибли военнослужащие Азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу.

Еще один военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглу, получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания раненому военнослужащему первой медицинской помощи он был незамедлительно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.