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Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине

Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине 24 сентября около 17: 35 на мине подорвался военный автомобиль марки КАМАЗ, принадлежащий Азербайджанской Армии.
Происшествия
25 сентября 2023 г. 12:55
Военный автомобиль Азербайджанской армии подорвался на мине

24 сентября около 17:35 на мине подорвался военный автомобиль марки КАМАЗ, принадлежащий Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее на пути обеспечения наших позиций, погибли военнослужащие Азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу.

Еще один военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглу, получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания раненому военнослужащему первой медицинской помощи он был незамедлительно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

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Версия на английском языке Military vehicle of Azerbaijani Army hit by mine, 2 servicemen martyred, 1 injured
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbi maşını minaya düşüb, 2 hərbçi şəhid olub, 1 nəfər yaralanıb

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