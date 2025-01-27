Военный институт внутренних войск объявил прием на 2025/26 учебный год

Военный институт внутренних войск МВД Азербайджана объявил о начале приема на 2025/2026 учебный год.

Военный институт внутренних войск МВД Азербайджана объявил о начале приема на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, к конкурсу допускаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 17 до 20 лет с полным средним уровнем образования и ростом не менее 165 см.

При этом кандидаты должны состоять на учете в местных отделениях Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу.

Претенденты пройдут тестирование физической подготовки, медицинское обследование и собеседование в комиссиях, созданных Главным управлением внутренних войск.

Успешно прошедшие предварительные этапы кандидаты направляются в Государственный экзаменационный центр для сдачи вступительных экзаменов по предметам III группы специальностей.

Прием документов в институт будет проходить с 1 марта по 20 апреля 2025 года в будние дни с 10:00 до 17:00 по адресу: Баку, район Бинагади, улица Р.Гусейнова, 4.

Поступившие студенты обеспечиваются формой, общежитием и питанием за счет государства. Учеба в институте длится четыре года. По ее окончании выпускникам присваивается звание лейтенанта и специальность "Общественная безопасность и управление", после чего они смогут получить работу в органах внутренних дел.