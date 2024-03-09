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Военнослужащий ГПС получил ранение по неосторожности

Военнослужащий ГПС получил ранение по неосторожности Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.
Происшествия
9 марта 2024 г. 11:18
Военнослужащий ГПС получил ранение по неосторожности

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

Инцидент произошел 8 марта примерно в 20:30, военнослужащий Насибли Эльвин Бахтияр оглу нарушил правила обращения с оружием, в результате чего получил огнестрельное ранение, отметили в ГПС.

Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован.

По факту возбуждено уголовное дело, совместно с сотрудниками военной прокуратуры проводится расследование.

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